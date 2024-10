Muore per un malore mentre guida e finisce contro un passaggio a livello

Pratovecchio Stia (Arezzo), 4 ottobre 2024 – Ha un malore e finisce con l’auto contro un passaggio a livello. Miracolosamente nessun treno stava passando in quei minuti. Ma l’uomo alla guida dell’auto, un 77enne, è morto.

Sarebbe stato un malore a ucciderlo. E proprio il malore lo avrebbe portato a perdere il controllo della vettura, finendo appunto contro il passaggio a livello. E’ accaduto nella mattina di venerdì 4 ottobre. Erano circa le 10.50 quando la macchina impazzita ha cominciato a sbandare. Sono stati altri automobilisti della zona a chiamare il 118 accorgendosi subito delle condizioni gravi dell’uomo.

Sono intervenuti un’ambulanza della Misericordia di Stia, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. I medici hanno attivato anche l’elisoccorso, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Il personale sanitario non ha potuto che constatare la morte. Sono adesso le forze dell’ordine a indagare sulla dinamica.