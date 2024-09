Tremendo scontro frontale tra auto: feriti un ragazzo e una donna

Arezzo, 13 settembre 2024 – E' di due persone ferite il bilancio di un incidente stradale accaduto questa mattina in provincia di Arezzo, lungo la strada provinciale 25 in località Manciano, nel comune di Castiglion Fiorentino.

L'allarme al 118 dell'Asl Toscana sud est e' scattato alle 7.43: per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza di Castiglion Fiorentino, l'ambulanza della Misericordia di Monte San Savino, l'automedica di Cortona, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Le due le persone rimaste ferite sono una donna di 48 anni, che è stata trasferita in codice 3 con l'elisoccorso Pegaso 1 all'ospedale Le Scotte di Siena, e un uomo di 21 anni, anch'egli trasportato a Siena, sempre in codice 3, da un'ambulanza.