Arezzo, 50enne cade dallo scooter e muore

L'incidente mortale ad Arezzo

Arezzo, 25 febbraio 2023 – Incidente mortale nella tarda serata di oggi sul ponte di Pratantico ad Arezzo, frazione alle porte della città.

Un uomo di 50 anni stava viaggiando a bordo del suo scooter e per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra. I sanitari del 118 hanno solo potuto constatare il decesso. Sul posto per i rilevi di legge la polizia stradale. Lo scooter sarebbe stato ritrovato molti metri distante dal corpo del 50enne. Sono in corso le indagini per capire la dinamica dell'incidente. Il traffico ha subito pesanti ripercussioni.