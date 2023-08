Scontro fra due auto, grave anziano

Montevarchi (Arezzo), 29 agosto 2023 – E' di due persone ferite in modo grave il bilancio di un incidente stradale accaduto questa mattina, intorno alle 11,30, in località Moncioni, nel comune di Montevarchi. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate.

I feriti sono un 26enne, trasportato in codice 2 con ambulanza della Misericordia di San Giovanni Valdarno all'ospedale la Gruccia, e un uomo di 78 anni, trasportato con ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini all'ospedale le Scotte di Siena in codice 3. Intervenuti sul posto anche l'automedica del Valdarno, i vigili del fuoco e i carabinieri.