Incidente in moto in superstrada Grave un uomo

Un altro incidente sulle strade aretine. Questa volta è accaduto in superstrada sulla E78. A rimanere ferito un motociclista. Er4ano ciorca le 18.30 quando i mezzi di soccorso Asl Tse sono stati attivati per incidente. A rimanere coinvolto un motociclista di 49 anni. Sul posto ambulanza di Monte San Savino, Croce Bianca e Pegaso 1. L’uomo è stato stato trasportato per le gravi ferite riportate all’ospedale friorentino di Careggi. E’ l’ennesimo incidente sulle due ruote che si verifica da inizio giugno. L’ultimo sabato scorsco in Valdarno, dove un diciottenne sempre in moto si è schiantato su un’auto che lo precedeva. Anche in quel caso il giovane è stato portato a Careggi.