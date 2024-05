Incidente in A1: urta auto ferma nella corsia d’emergenza, ferito un uomo

Arezzo, 11 maggio 2024 – Un uomo è rimasto ferito in un incidente avvenuto sull’autostrada A1 in direzione Nord. Lo scontro è avvenuto a mezzogiorno di oggi, 11 maggio e, secondo quanto appreso, sono due i mezzi coinvolti: un'auto ferma in corsia d'emergenza é stata urtata da un altro veicolo in transito. Il ferito è un uomo di 40 anni, residente a Terni, è stato soccorso e trasportato in codice 2 (giallo) all'ospedale la Gruccia. Sul posto è intervenuta la Misericordia di Montevarchi.