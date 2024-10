Cortona (Arezzo), 10 ottobre 2024 – Incidente in località Case Sparse Ossaia Pergo, nel comune di Cortona. Per cause ancora da accertare un mezzo pesante si è ribaltato. È successo intorno alle ore 11:30.

Un uomo di 40 anni è rimasto ferito in gravi condizioni ed è stato trasportato con un’ambulanza della MIsericordia di Cortona all’ospedale Le Scotte di Siena. Sul posto presenti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.