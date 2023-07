Incidente con auto al passaggio a livello di Monte San Savino: treni fermi per 30 minuti

Non ha visto che la sbarra del passaggio a livello del treno si stava abbassando e ci è andata a sbattere con la sua auto: per fortuna il treno ha arrestato la sua corsa in tempo, scongiurando la tragedia. È successo a Monte San Savino, verso le 16 di ieri pomeriggio, nel centro abitato della cittadina, lungo la Ss73 senese aretina. Una donna residente in Valdichiana stava tornando da Arezzo verso casa con la sua auto ma nel tragitto non si è accorta - o almeno, si è accorta quando era troppo tardi - che la sbarra del passaggio a livello si stava abbassando in attesa dell’arrivo della locomotiva. L’impatto è stato violento: il vetro dell’auto ha accusato il colpo così come la sbarra ma la donna sta bene. Il treno ha invece arrestato la sua corsa in tempo, fermandosi a debita distanza. Sul posto sono arrivati le pattuglie della polizia municipale di Monte San Savino che si sono sincerati delle condizioni della donna e hanno avvertito il personale assistenza di Lfi per il ripristino del servizio. Saranno gli agenti della municipale loro a ricostruire la dinamica del sinistro. Il treno stava viaggiando in direzione Monte San Savino, da Arezzo, ed è rimasto fermo circa 30 minuti per poi riprendere regolarmente la sua corsa.

L.A.