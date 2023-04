Si schianta con l’auto, è gravissimo. Lo salva la mamma dopo una telefonata

Bucine (Arezzo), 9 aprile 2023 – Un venerdì sera che doveva scorrere sereno e spensierato come tanti altri, ma che stavolta sarebbe potuto finire in tragedia.

Un uomo di 28 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Bucine, nella frazione di San Pancrazio. Era ormai notte inoltrata, quando alle 2 i mezzi della Asl Toscana Sud Est sono stati allertati per prestare soccorso nel piccolo centro collinare tra Ambra e Badia Agnano.

Il 28enne, per dinamiche ancora da chiarire, ha perso improvvisamente il controllo del veicolo finendo fuori strada mentre stava rincasando dopo una serata in compagnia. Sul posto, dopo aver ricevuto la segnalazione del sinistro, è intervenuta tempestivamente la Misericordia di Lucignano, coadiuvata da un’ambulanza della Misericordia di Montalto e da un’automedica.

L’uomo è stato stabilizzato dal personale sanitario e trasportato in codice rosso al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.

Il trasferimento al nosocomio senese si è reso necessario per le ferite che il giovane avrebbe riportato alla testa, mentre non desterebbero troppe preoccupazioni le sue condizioni di salute. Il ragazzo infatti non è in pericolo di vita.

Stando alle prime ricostruzioni, nonostante la violenza dello scontro al di fuori dalla carreggiata, l’uomo non avrebbe perso conoscenza, tanto da riuscire ad agguantare il proprio cellulare e richiedere in un primissimo momento l’aiuto dei familiari. Sul luogo dell’incidente si sarebbe così precipitata la madre, allarmata per la telefonata ricevuta nel cuore della notte, temendo comprensibilmente il peggio.

La donna, una volta giunta sul posto e visto lo stato del figlio, avrebbe provveduto a chiamare il personale del 118. Testimoni che si sono trovati a percorrere la strada dove si è verificato il sinistro affermano di aver notato la vettura praticamente distrutta al momento del recupero da parte del carro attrezzi.

Un miracolo, dunque, che il giovane sia riuscito da solo a mettere in moto la catena dei soccorsi. Ciò che resta da capire è come si sia potuto verificare il fatto. Potrebbe trattarsi di una semplice distrazione alla guida o della perdita del controllo della macchina per l’alta velocità.

Oppure l’attraversamento di un animale selvatico, non certo inusuale in zone di aperta campagna circondate da boschi come quelle della Valdambra. L’ultimo incidente nel territorio comunale di Bucine si è verificato a febbraio lungo la Sp 540. In quel caso rimase ferito un uomo di 62 anni, senza aver coinvolto altre persone. Sempre a febbraio ha perso invece la vita un 39enne in un frontale nella Sp 16 dei Pianacci, vicino a Mercatale.