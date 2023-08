Cade dalla bici e sbatte la testa, in ospedale il vicesindaco di Castiglion Fiorentino

Castiglion Fiorentino (Arezzo), 21 agosto 2023 – Incidente per il vicesindaco di Castiglion Fiorentino, Devis Milighetti, che è caduto dalla bicicletta, battendo la testa. Per questo è stato trasportato alle Scotte di Siena in codice giallo per trauma cranico e toracico.

L'incidente è avvenuto questa mattina alle 13 in via Madonna del Rivaio a Castiglion Fiorentino; Milighetti, 48 anni, stava pedalando quando ha perso il controllo della bici, ribaltandosi, e nella caduta ha battuto la testa. Soccorso da un'ambulanza della Misericordia castiglionese è stato trasportato alle Scotte con l'elisoccorso Pegaso. Il sindaco Mario Agnelli ha espresso tutta la vicinanza, propria e della giunta, al suo vice.

"Faccio gli auguri di pronta guarigione, anche a nome di tutta l'amministrazione comunale al vicesindaco Devis Milighetti che a seguito di una rovinosa caduta in bicicletta accaduto stamani in via Madonna del Rivaio ha riportato un trauma cranico e toracico con lievi escoriazioni, ragione per la quale è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale delle Scotte di Siena”, ha scritto sui social.