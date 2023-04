Auto contro moto, grave un minorenne

Bibbiena (Arezzo), 28 aprile 2023 – Paura per un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, 28 aprile, nell'Aretino. Poco prima delle 14 a Bibbiena, in via Filippo Turati, per cause in corso di accertamento, si è verificato lo scontro tra un'auto e una moto, in sella alla quale c'era un minorenne. Il giovanissimo ha riportato gravi ferite nell'impatto.

Sul posto, insieme ai carabinieri, sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanze della Misericordia di Subbiano e di Bibbiena. Il minorenne è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi.