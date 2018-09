Arezzo, 24 settembre 2018 - Paura sulle strade di Arezzo, in località San Zeno: c'è stato, nella mattinata di lunedì, un tremendo scontro fra due auto. Due le persone ferite. Una è stata estratta dai vigili del fuoco del comando di Arezzo, giunti in pochi minuti sul luogo dell'incidente. La persona, che si trovava in un'auto che si era ribaltata, è stata estratta è stata quindi affidata al 118 e appunto all'elicottero Pegaso per il trasporto immediato in ospedale. Da valutare la dinamica dello scontro. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.