Figlia al volante contro un albero, muore la mamma. Ipotesi guasto al motore

Anghiari (Arezzo), 28 giugno 2023 – E’ morta mentre era a bordo dell’auto con la figlia e il genero, Lidi a Tavernelli, la novantenne vittima del tragico incidente avvenuto ieri mattina vicino a Tavernelle, frazione del Comune di Anghiari lungo la provinciale Libbia.

Un impatto contro un albero che per l’anziana si è rivelato fatale poco dopo essere uscita di casa, all’inizio di una giornata che doveva essere tranquilla e si è invece rivelata in un attimo l’ultima della sua esistenza, a causa di un crudele destino che era in agguato sulla strada secondaria che attraversa la località chiamata La Scarpaia, a due passi dal castello di Galbino.

Le 9.30 sono passate da qualche minuto e siamo ad appena tre chilometri dal centro abitato di Anghiari, dove – a quanto risulta – l’Audi A4 con le tre persone fosse diretta: al volante la figlia di 64 anni, con il marito di 70 anni sul sedile del navigatore e dietro, nel sedile posteriore, la signora Lidia.

Cosa sia successo all’improvviso sarà materia di indagine da parte dei carabinieri: pare che sia sopraggiunto un problema alla vettura, che si sarebbe addirittura spenta e finita fuori controllo pèer la conducente. L’auto, come impazzita, è uscita di strada per poi schiantarsi contro una pianta di alto fusto posizionata sul ciglio della carreggiata. Sarebbe stata la stessa guidatrice a spiegare che il mezzo non rispondeva più ai comandi.

Le immagini evidenziano come l’urto sia stato violento, perché la parte anteriore dell’Audi è andata distrutta.

Nonostante si trovasse seduta dietro, Lidia Tavernelli ha avuto la peggio, a causa del forte contraccolpo e per lei non c’è stato niente da fare: sono intervenuti sul posto l’ambulanza della Misericordia di Anghiari e l’ambulanza infermierizzata inviata da Sansepolcro, più i vigili del fuoco sempre del capoluogo biturgense assieme ai colleghi di Arezzo (entrambi con l’Aps) e i carabinieri della locale Stazione.

Conseguenze non gravi per le altre due persone: la figlia è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale della Valtiberina di Sansepolcro, mentre per il marito di lei si è reso necessario l’invio dell’elisoccorso Pegaso, che l’ha trasferito – anche lui in codice giallo – alla struttura sanitaria di Careggi a Firenze, a seguito dei traumi riportati.

Commozione e dolore in zona, dove Lidia Tavernelli, al pari della stessa famiglia, era molto conosciuta: una disgrazia che ha segnato un’intera comunità e che ha interrotto un periodo nel quale, per fortuna, non si erano verificati più incidenti stradali con conseguenze mortali in una zona dove, in passato, non erano mancati eventi tragici. Ma è anche la quattordicesima vittima dell’anno in provincia. E stavolta per giunta, la velocità di certo non ha avuto alcun ruolo nell’uscita di strada, per cui a maggior ragione assume i connotati dell’evento accidentale.