Incidente all’alba: regionale in tilt Code record e caccia alle alternative

di Francesco Tozzi

Ieri mattina un grave incidente alle porte di San Giovanni Valdarno ha messo in ginocchio la viabilità della vallata. Pochi minuti prima delle 7, quando le strade iniziano a popolarsi di automobilisti diretti a scuola o a lavoro, sulla regionale 69 tra le località Carresi e Restone, al confine tra le province di Arezzo e Firenze, uno scontro frontale tra due auto ha diviso a metà il Valdarno. Sul posto sono intervenute l’automedica, l’ambulanza con la Croce Azzurra di Reggello, la Misericordia di Figline e l’elisoccorso Pegaso.

Presenti anche i Vigili del fuoco di Figline, che hanno collaborato per liberare i feriti dalle lamiere. Tre le persone coinvolte: una donna di 26 anni, portata in codice rosso a Careggi per un trauma toracico, un’altra donna di circa 20 anni portata in codice rosso all’ospedale di Ponte a Niccheri e una 50enne in codice giallo. Per consentire le operazioni di soccorso il traffico è stato bloccato e i Carabinieri di Figline hanno svolto i rilievi di legge cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Proprio per la complessità delle operazioni, il regolare scorrimento delle auto è stato interdetto per molto tempo. I più temerari si sono armati di pazienza e affermano di aver impiegato circa un’ora per percorrere un paio di chilometri. Molti viaggiatori hanno pensato invece di utilizzare l’alternativa più veloce che consentisse di attraversare il fondovalle, ossia via Urbinese. Una strada di campagna che già di norma è trafficata, ieri è stata presa letteralmente d’assalto da chi intendeva evitare le ripercussioni dell’incidente a Restone.

Ne è scaturito un imbottigliamento generale, su entrambe le vie di comunicazione che collegano Valdarno aretino e Valdarno fiorentino. Un venerdì da dimenticare per i valdarnesi, che hanno timbrato il cartellino in estremo ritardo. Una boccata d’ossigeno potrebbe arrivare dal completamento della variante alla regionale 69, ma se la viabilità alternativa in riva destra dell’Arno di competenza della provincia di Arezzo è stata ultimata nel 2016, la parte rimanente che insiste sulla provincia di Firenze è lungi dall’essere terminata. In particolare non si hanno notizie su quando inizieranno i lavori relativi al lotto 5 che collegherà Matassino alla rotatoria degli Urbini, un’opera in grado di rendere più fluida e sicura la circolazione sulle strade del Valdarno Superiore.