Incidente in autostrada A1 tra moto e auto, due feriti: uno è grave

Arezzo, 26 agosto 2023 – Incidente in autostrada A1 al km 353 tra Monte San Savino e Valdarno in direzione Firenze. Sono rimaste coinvolte una moto e un’auto. E’ successo intorno alle 16.30.

In sella alla moto si trovavano un uomo di 34 anni e una donna di 32, che sono finite rovinosamente a terra. L'uomo è stato trasportato da elisoccorso Pegaso 1 presso ospedale Careggi di Firenze in codice 2; la donna 32 anni trasportata dall'ambulanza della Croce Rossa in codice 2 anch'essa all'ospedale di Careggi a Firenze.

Sono intervenuti i mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Tse. Sul posto la polizia stradale, attivato il COA. Presenti automedica di Arezzo, elisoccorso Pegaso 1, ambulanza della Croce Rossa di Arezzo e ambulanza della Croce Bianca di Arezzo.

L’incidente è stato risolto intorno alle ore 18. Pesanti le ripercussioni sul traffico, defluito temporaneamente sulla corsia d’emergenza in direzione nord. Si sono registrate lunghe code verso Firenze, anche fino a 9 chilometri. Code e rallentamenti per curiosi anche in direzione Napoli.

Autostrade per l’Italia consiglia per le lunghe percorrenze di uscire a Valdichiana, prendere la SS326, il raccordo Siena-Bettolle, in direzione di Siena e di fare rientro in autostrada a Firenze Impruneta.