Incidente in A1, scontro tra due auto, una cappottata

Arezzo, 5 aprile 2023 – Grave incidente stradale in autostrada A1. Intorno alle 21:30 due auto si sono scontrate per cause in via di accertamento al km 343, in direzione Nord, tra Arezzo e Valdarno. Una delle auto coinvolte nello scontro si è cappottata in mezzo alla strada.

Il bilancio al momento è di due feriti, estratti dalle vetture dai vigili del fuoco del comando di Arezzo e poi affidati ai sanitari del 118 per le cure del caso.

Sul posto si registra traffico e code sia in direzione nord che in direzione sud, in quest’ultimo caso per curiosi.