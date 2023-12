Inchiesta sui furbetti dei crediti d’imposta. La Finanza mette nel mirino otto aziende

Dichiarazioni dei redditi delle imprese nel mirino della Guardia di Finanza di Arezzo che ha verificato la correttezza dei crediti d’imposta derivanti dal Pnrr e usati per abbattere il debito fiscale da pagare allo Stato. Così i militari hanno scoperto che in alcuni casi le compensazioni non erano dovute per un ammontare totale di 440mila euro. Alla base dei riscontri ci sono state mancanze di presupposti previsti dalla legge. Tutti i casi sono stati segnalati all’Agenzia delle Entrate che procederà al recupero delle somme dovute. I finanzieri hanno rilevato tre irregolarità nei confronti di altrettante imprese operanti nell’assistenza residenziale per anziani, nella fabbricazione di gioielleria e nel trasporto di merci. Nel mirino dei finanzieri anche due imprese, in questo caso operanti una nella produzione di spezie e l’altra nella fabbricazione di carta e cartone. Riscontrate irregolarità nei confronti di un’azienda edile ed un’attività commerciale del Casentino. La Compagnia di San Giovanni Valdarno ha individuato un’attività commerciale che ha indebitamente compensato crediti d’imposta per oltre 115 mila euro. Ad oggi, è di oltre 4,5 milioni di euro l’ammontare dei crediti d’imposta oggetto di approfondimento da parte delle Fiamme Gialle.