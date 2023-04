Inchiesta keu, Regione parte civile "Infiltrazioni di stampo mafioso"

di Francesco Tozzi

Regione Toscana e Cgil si sono costituite come parte civile all’udienza preliminare del processo "Calatruria", relativo alla maxi indagine della Dda di Firenze sull’inquinamento da keu. Il materiale contaminato è stato rinvenuto in Valdarno in due località nel comune di Bucine e nei raccordi della Sp 7, vicino alla discarica di Podere Rota nel territorio di Terranuova. Martedì il gup Fabio Gugliotta si è riservato di decidere sull’ingresso del sindacato nel procedimento alla prossima udienza fissata per il 30 maggio. "La decisione della Cgil non è di mera testimonianza - fanno sapere da via Pier Capponi - ma conforme e coerente con il principio che solo in un contesto libero dall’inquinamento criminale può svolgersi il ruolo costituzionale riconosciuto alle organizzazioni sindacali. Per la Cgil Toscana la costituzione di parte civile rappresenta un atto finalizzato innanzitutto a tutelare i lavoratori e le lavoratrici delle aziende a vario titolo coinvolte nella vicenda processuale, oltre a difendere la qualità delle relazioni sindacali che possono essere libere solo in assenza di infiltrazioni criminali. A maggio il giudice si esprimerà sulla richiesta di estromissione: ribadiamo la volontà del nostro impegno nel processo. Abbiamo presentato alcuni mesi fa proposte per uscire da questa vicenda avanti e positivamente.

Un documento - concludono i vertici regionali del sindacato - con 10 punti su cui continueremo, in parallelo alla vicenda giudiziaria, il confronto tra istituzioni e parti sociali". L’accusa, sostenuta dal pm Lorenzo Gestri, ha modificato uno dei capi di imputazione, trasformando l’associazione per delinquere in quella di stampo mafioso. Il procedimento riguarda le intimidazioni nell’ambiente dei cantieri e delle costruzioni che avrebbero fatto fuori la concorrenza a vantaggio di imprese infiltrate da cosche calabresi.

Tra gli imputati di "Calatruria" c’è il 53enne Francesco Lerose, di Pergine, ritenuto vicino al clan Grande Aracri che nel filone ‘politico’, del quale non è stata ancora fissata l’udienza preliminare, avrebbe smaltito i veleni di concerie ed orafi nei suoi impianti di Pontedera e Bucine. Nelle settimane passate anche il Comune di Bucine e l’associazione Libera avevano manifestato la propria volontà di costituirsi parte civile nel processo. Il consiglio comunale del capoluogo della Valdambra ha inoltre approvato all’unanimità una mozione presentata dalla lista civica Alleanza per Bucine in cui si chiedeva all’amministrazione di costituirsi parte civile. Nel mese di febbraio è iniziata la messa in sicurezza dell’impianto di Levane di proprietà della Lerose Srl, mentre per la bonifica si dovrà attendere.