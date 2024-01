Inchiesta keu. Rabbia consumatori: "Chiediamo i danni: saremo parte civile"

Il Movimento Consumatori Arezzo, con a capo il presidente Armando Mansueto, sta valutando l’idea di costituirsi parte civile nell’ambito del processo riguardante l’inchiesta keu, nel cui elenco di indagati per lo smarrimento illecito rifiuti di scarti di lavorazione figurano, tra gli altri, l’imprenditore valdarnese ma di origine calabrese Francesco Lerose, la moglie Annamaria Faragò e il figlio Manuel, considerati vicini alla ’ndrangheta: "Apprendiamo, afferma il Movimento, che il prossimo 12 aprile verrà deciso il destino di ben 24 persone e sei società per fare chiarezza sulla vicenda keu. Al di là dell’aspetto giudiziario dove per il momento non ci sentiamo in dovere di entrare, viste le giuste garanzie che il nostro ordinamento riconosce ad ogni imputato (fra le quali la presunzione di innocenza), quello che come associazione ci domandiamo, però, è cosa abbiano fatto i sindaci delle aree interessate sino ad oggi". La nota entra nel vivo della questione: "Chiediamo agli amministratori locali delle zone interessate, dove riteniamo rientrarvi più comuni del Valdarno rispetto a quelli identificati come potenziali persone offese, è se siano state fatte indagini, o quanto meno richieste a chi competenza, al fine di comprendere dove sia finito il materiale inquinante oggetto di questa drammatica vicenda". Un terremoto, come è stato definito più volte in passato dal Movimento, nel quale ancora non si conoscono risposte certe per la salute dei cittadini: "Già alcuni mesi fa sottolineavamo come a nostro avviso non si dovesse procedere solamente alla mera bonifica delle cave dove era presente il materiale inquinante, che ha raggiunto anche molte case dei cittadini e in generale zone da questi frequentate. Chiediamo ai sindaci della provincia di Arezzo, del Valdarno aretino e fiorentino, di informare la cittadinanza di eventuali presenze o assenze del keu sul proprio Comune al fine di salvaguardare la salute dei singoli e, in generale, di un’intera comunità.

Infatti, proprio ai sindaci, quali autorità sanitaria locale e titolari del potere di emanare ordinanze urgenti, è riconosciuta la possibilità di adottare i provvedimenti che si ritengano necessari". A fronte di tutto questo ecco nascere l’idea di potersi costituire parte civile in questo processo: "I cittadini coinvolti troveranno all’interno delle nostre sedi persone qualificate pronte ad assisterli " – conclude il presidente del Movimento Consumatori Armando Mansueto.