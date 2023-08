Vasto incendio nel Valdarno, bruciati oltre 25 ettari di bosco

Arezzo, 3 agosto 2023 – Vasto incendio nel pomeriggio di giovedì 3 agosto nel Valdarno, esattamente nei boschi e nelle colline della località La Trove, nel comune di Laterina e Pergine Valdarno, provincia di Arezzo.

Il rogo è proseguito per tutto il pomeriggio fino a sera. In azione 3 elicotteri e 2 Canadair, con altri due Canadair in arrivo. Circa 30 le squadre a terra per abbassare la “testa di fiamma”.

Le fiamme sospinte dal forte vento si sono propagate rapidamente lungo una collina densamente boscata.

Le fiamme hanno bruciato oltre 25 ettari di bosco, e continuano ad allargarsi per un fronte complessivo di circa 300 metri. L’intervento degli elicotteri ha evitato che il fuoco coinvolgesse alcune abitazioni.