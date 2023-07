Incendio in un agriturismo: due salvati dai vigili del fuoco

Arezzo, 7 luglio 2023 – I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti questa notte a Terranuova Bracciolini, Frazione Cicogna, per un incendio che ha coinvolto alcuni locali adibiti a deposito di una azienda agricola, posti al piano terra. Due le persone che si trovavano al piano superiore, un minore e una ragazza disabile, tratte in salvo dai vigili del fuoco e poi affidate ai sanitari del 118, per intossicazione da fumo. Da accertare le cause dell'incendio