Arezzo, 2 gennaio 2021 - Momenti di paura sul tratto aretino dell'Autostrada del Sole nella notte tra sabato e domenica. Un'auto, per un probabile problema tecnico, ha preso fuoco mentre era in marcia e l'automobilista si è salvato miracolosamente, uscendo dall'abitacolo prima che il mezzo fosse completamente avvolto dalle fiamme. Minuti di paura e divers disagi. La careggiata è rimasta infatti chiusa per permettere l'intervento dei vigili del fuoco di Montevarchi, che hanno spento l'incendio. La macchina è andata completamente distrutta. E' intervenuta anche la polizia stradale.

