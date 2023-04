Incamminarsi, passi di danza con Rendina

Torna Incamminarsi, giunto alla sua X edizione, è un progetto pensato per amatori e per tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla cultura del movimento. Per partecipare non sono richieste competenze nell’ambito della danza: gli appuntamenti domenicali a cadenza mensile sono condotti da docenti professionisti che, ognuno col proprio approccio sensibile al corpo e al movimento, si avvicenderanno nei mesi e accompagneranno i partecipanti in un percorso semplice e rispettoso. Uno spazio di libertà e fiducia in cui sperimentare i principi elementari di educazione corporea e incamminarsi verso una dolce esplorazione del movimento. L’incontro di aprile è in programma oggi dalle 10 alla Fratta Sabta Caterina di Cortona organizzato da Sosta Palmizi con Aldo Rendina. Una giornata studio sulla danza con Rendina che si è formato come danzatore e nel tempo si è avvicinato al lavoro dell’attore e del clown. Per i suoi percorsi in passato deve molto ai coreografi Roberto Castello, Doriana Crema, Claude Coldy, Anna Sagna. Cresce in seno all’Associazione Sosta Palmizi, insieme a Federica Tardito crea la compagnia tarditorendina, condividendo il gusto e il piacere di percorrere le vie dell’ironia nelle sue diverse forme cuore della loro poetica. Conduce attività pedagogica tra la danza, il teatro e il clown.