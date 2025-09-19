Inaugurazione area giochi Scuola Materna Castiglion Fibocchi

Arezzo, 19 settembre 2025 – Importante intervento per la nostra comunità e i nostri bambini, spiega il Sindaco Marco Ermini.

Ieri mattina abbiamo avuto il piacere di inaugurare la nuova area giochi della scuola dell’infanzia di Castiglion Fibocchi “C’era due volte”.

La necessità di questo intervento era già emersa a fine della nostra prima legislatura, così abbiamo deciso di inserirlo nel programma di mandato e finalmente è stato realizzato. Durante il periodo estivo,siamo riusciti a completare questa importante opera,come promesso,con un investimento complessivo di 35.000€.

È stato possibile realizzare tutto ciò grazie ai fondi di bilancio e a un significativo contributo da parte di ESTRA S.p.A. Inoltre,desidero esprimere un sincero e profondo ringraziamento a Francesco Macrì per la sua presenza e per il suo prezioso supporto ricevuto.

Un sentito grazie va a tutti gli uffici comunali, ai tecnici e al personale scolastico, alla Dirigente scolastica Verrazzani presente alla cerimonia la cui presenza ci ha fatto particolarmente piacere. Con lei e con tutto l’istituto Vasari condividiamo una visione comune sull’importanza di creare un ambiente scolastico accogliente,sicuro e stimolante.

Tengo a sottolineare l’importanza del rapporto di collaborazione tra Amministrazione Comunale, associazioni del territorio e l’Istituzione Scolastica che, rappresentano un pilastro fondamentale per la crescita dei nostri bambini e per lo sviluppo armonico della nostra comunità.

Tutti loro hanno gestito con grande impegno e professionalità i tempi di realizzazione, lavorando insieme alla ditta appaltatrice per garantire la fine dei lavori entro la data dell’inizio della scuola,per accogliere nel migliore dei modi i bambini.

Continuano gli investimenti sul plesso scolastico Ugo Nofri, nel primo mandato abbiamo investito oltre 1 milione di euro e costante è la nostra attenzione e impegno per la scuola e la formazione dei nostri ragazzi, riteniamo sia importante e fondamentale investire sui giovani poiché sono il futuro della nostra comunità.

Siamo orgogliosi di aver regalato ai nostri bambini una nuova area giochi ampia e inclusiva,dotata di gomma colata anti-trauma.