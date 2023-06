Inaugurato un giardino sensoriale adatto ai bimbi disabili

Un nuova area inclusiva per tutti: grandi e piccini. E’ stato inaugurato ieri mattina a Monte San Savino il Giardino Sensoriale. Uno spazio esperienziale, di aiuto e sostegno per lo sviluppo dei sensi alle persone con disabilità ma anche per tutti i bambini. Qui, i più giovani e i più bisognosi, potranno adesso svolgere attività ludico motorie in tutta sicurezza, sviluppando sia una coscienza ecologica che una educazione ambientale grazie al modo in cui il progetto è stato pensato. Sì perché nel Giardino Sensoriale si trovano piante aromatiche (olfatto), pavimentazione di diversa natura (tatto), alberi da frutto (gusto), aiuole fiorite (vista) e impianto audio Bluetooth a cui si può collegare i propri dispositivi (udito). Al taglio del nastro, al parco in zona Casalino, erano presenti il primo cittadino di Monte San Savino Gianni Bennati, la giunta, i consiglieri comunali, il sindaco dei ragazzi di Monte San Savino, insieme agli ospiti del centro comunale di socializzazione per persone disabili "L’Arca" e ai bambini della scuola per l’infanzia Pinocchio e della scuola Primaria M. Magini con i loro insegnanti e dei tecnici comunali che hanno curato e seguito la realizzazione del Giardino. Il nuovo giardino è stato realizzato su un terreno adiacente la scuola per l’infanzia Pinocchio grazie al contributo del Fondo per l’inclusione per le persone con disabilità del Ministero per le Disabilità. L’obiettivo è svolgere in questo spazio all’aperto attività sia di carattere educativo sia di carattere ludico: ingredienti indispensabili nell’attività sia delle scuole del territorio che delle associazioni che operano a sostegno dei più fragili. Per questo motivo tutta l’area è a disposizione dell’istituto comprensivo di Monte San Savino, del centro l’Arca e del nido Freccia Azzurra.