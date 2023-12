Inaugurato primo fontanello in viale Giotto

Taglio del nastro del primo fontanello di Publiacqua a San Giovanni. Ieri mattina l’inaugurazione in viale Giotto, nel quartiere Oltrarno, alla presenza del sindaco Valentina Vadi e di Alessandro Mugelli in rappresentanza della società che gestisce il servizio idrico. La prima cittadina ha annunciato che nel 2024 una struttura analoga sarà collocata al Bani, rimpiazzando quella inutilizzata da tempo, e ha ringraziato il gestore perché la collaborazione permette al Comune di abbattere i costi di realizzazione e istallazione rispondendo ai bisogni dei cittadini. "Siamo partiti da questi due quartieri perché sono quelli in cui i fontanelli precedenti lavoravano di più – ha spiegato - e siamo intenzionati a non fermarci, ma ad ottenere che anche il centro storico e il Ponte alle Forche ne siano dotati. Crediamo molto in questo servizio che, a prezzo contenuto, consente alla popolazione di limitare l’uso della plastica e di avere acqua potabile buona per gli usi alimentari e domestici". Dal canto suo Publiacqua ha ricordato che i 122 fontanelli distribuiti nei 46 comuni di competenza dal 2017 al settembre scorso hanno erogato 229 milioni di litri di acqua con un duplice risparmio: per l’ambiente di più di 152 milioni di bottiglie di plastica da un litro e mezzo non prodotte, trasportate e smaltite e per le tasche delle famiglie di oltre 48 milioni di euro per l’acquisto.