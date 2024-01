Inaugurato il quadro di Ricasoli

Inaugurato a Ricasoli, sulle colline di Montevarchi, un quadro del Beato Benedetto Ricasoli, monaco ed eremita Vallombrosano nato nel 1040 e morto a Badia Coltibuono, nel comune di Gaiole, il 20 gennaio 1107. La cerimonia si è tenuta domenica scorsa nel ridente borgo che si affaccia sulla Chiantigiana, nell’ambito di una iniziativa legata alla tradizione contadina, ovvero la Festa di Sant’Antonio Abate. La Santa Messa è stata celebrata da Monsignor Stefano Manetti, vescovo di Fiesole e durate la cerimonia sono stati benedetti il pane ed i mangimi per gli animali ed è stato poi illustrato il bellissimo dipinto. Il culto di Beato Benedetto Ricasoli fu ratificato da San Pio X il 14 maggio 1907. Il quadro, opera del maestro Francesco Tonini, è stato svelato dal vescovo alla presenza del barone Francesco Ricasoli, del sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, del vice sindaco Sindaco Cristina Bucciarelli, del parroco della parrocchia di Santa Maria Assunta don Andrea Cappelli, del diacono Luigi Francini e dei fratelli della Venerabile Compagnia del Santissimo. Sacramento e della Comunità di Ricasoli. Padre Marco, Mizza, priore di Vallombrosa, ha spiegato il significato dell’opera. La pala, dipinta dal maestro Francesco Tonini, parla del passato e del presente. Il Beato Benedetto viene raffigurato in ginocchio, cioè nella posizione usata dell’orante. E’ la qualifica più importante per un uomo che ha scelto dapprima la vita monastica e poi la forma eremitica. La sua preghiera per il popolo di Ricasoli viene immortalata dal pittore nel gesto del braccio sinistro proteso a reggere il piatto su cui è adagiato il borgo che si affaccia sulla Chiantigiana, al confine tra Montevarchi e Cavriglia. L’eremita morì durante la preghiera nel mese di gennaio. Cosi lo ritrovarono i confratelli dell’Abbazia di San Lorenzo a Coltibuono.