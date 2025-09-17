Inaugurato il campetto polivalente di Pieve al Toppo

Arezzo, 17 settembre 2025 – Inaugurato il campetto polivalente nella frazione di Pieve al Toppo in via dei Boschi. Al taglio del nastro hanno preso parte il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il Sindaco di Civitella Andrea Tavarnesi insieme all’Assessore ai Lavori pubblici Ivano Capacci, la Giunta comunale oltre a numerosi cittadini. Si sono infatti conclusi i lavori a settembre.

Nell’ambito degli interventi rivolti alla riqualificazione delle aree comunali, in particolare di quelle finalizzate a creare spazi aggregativi, di socialità e che favoriscono la pratica motoria e sportiva è stata intenzione dell’Amministrazione comunale di Civitella in Val di Chiana dotare l’area di proprietà posta nei pressi del circolo di Pieve al Toppo di un campetto polivalente approfittando delle opportunità messe a disposizione dalla Regione Toscana.

Un investimento complessivo di 166 mila euro finanziato per la quota parte di 134.100 euro dalla Regione Toscana in attuazione del Decreto regionale n. 3451 del 16.02.2024 di cui è stato pubblicato sul B.U.R.T. l’avviso denominato “Sostegno ad investimenti in materia di impiantistica e spazi sportivi pubblici destinati alle attività motorie sportive mediante contributi in conto capitale annualità 2024”, poi sostituito da un successivo Avviso adottato con Decreto di Giunta regionale n. 5330 del 13.03.2024.

La restante quota parte di 31.900 euro è stata finanziata dal Comune di Civitella con fondi propri. Il nuovo campetto si inserisce dunque in un più ampio progetto di riqualificazione degli spazi pubblici. L’intervento è consistito essenzialmente nella realizzazione di un campetto polivalente con sistema supersoft da poter utilizzare per il gioco della pallacanestro, pallavolo e calcetto, opportunamente recintato e dotato di idoneo impianto di illuminazione notturna.

L’area sarà fruibile dai cittadini per lo più residenti della frazione densamente abitata di Pieve al Toppo, comunque il campetto sarà accessibile liberamente a chiunque. L’obiettivo è stato quello di creare spazi di aggregazione anche per ragazzi con una fascia di età tra i bambini e gli adolescenti, ma anche per un’utenza più adulta.

A corredo dei suddetti spazi, sul fronte stradale, un ampio parcheggio a servizio degli utenti dell’area. L'inaugurazione del campetto polivalente a Pieve al Toppo non è solo un traguardo sportivo ma rappresenta anche un ulteriore passo avanti per il miglioramento della qualità della vita, offrire spazi di incontro e attività fisica, e creare le condizioni per una crescita sana e positiva per tutta la cittadinanza.

A breve sarà inaugurato anche il campetto polivalente ad Albergo, mentre nei prossimi mesi seguirà l’inaugurazione dell’intervento di riqualificazione dell’area sportiva della scuola Media a Badia al Pino finalizzato, in primo luogo, ad una riqualificazione generale dell’area esterna, eliminando le criticità e riqualificando i due campi esistenti mediante il rifacimento integrale degli stessi, oltre che la pista di atletica, sempre parzialmente finanziati con il contributo della Regione Toscana per impianti sportivi.