Inaugurato il Biodigestore “Verde 70”, un'eccellenza nazionale per il recupero integrale dei rifiuti urbani

Un nuovo impianto per il recupero integrale dei rifiuti urbani che permetterà ai comuni della provincia serviti di incrementare la raccolta differenziata, senza aumentare i costi di trasporto e smaltimento. L’inaugurazione del nuovo biodigestore "Verde 70" è una ulteriore tappa di crescita che conferma il polo tecnologico di Aisa Impianti a San Zeno un’eccellenza nazionale ed europea. L’impianto è dotato di una linea di produzione di biometano attraverso il recupero di 70 mila tonnellate l’anno di scarti organici da raccolta differenziata . Ma anche un vero centro di divulgazione scientifica. Nessun costo aggiuntivo. "Stiamo inaugurando e attivando il biodigestore di testata, quella parte dell’impianto che recupera biometano dalla raccolta differenziata dell’organico – ha detto Giacomo Cherici, presidente di Aisa Impianti – Qualcosa che prima andava in discarica oggi produce quell’energia che tanto manca al Paese, povero di infrastrutture come il nostro. Ma oggi si inaugura anche un osservatorio astronomico che desidera essere di aiuto alla formazione degli studenti. E anche luogo di aggregazione per gli interessati alla crescita culturale, tecnologica e scientifica". "Siamo di fronte ad un sistema di produzione di biometano, che può andare in rete e avere un ritorno economico per l’azienda ma che ha anche un valore diverso: la possibilità di restituirlo o attraverso una carta ai cittadini che possono usarla in un distributore oppure offrirlo come ritorno economico" ha detto il sindaco.