Inaugurati nuovi spazi all’Itis Galileo

AREZZO

L’Itis Galileo ha inaugurato nuovi spazi per lo svolgimento delle attività didattiche dei percorsi della fondazione Its Academy Energia e Ambiente, punto di riferimento regionale per l’alta formazione tecnologica post diploma per le nuove professioni in ambito energetico e ambientale, presente sul territorio aretino dal 2019. Ieri, presenti all’evento di inaugurazione, in supporto all’iniziativa, il dirigente dell’ufficio scolastico regionale Roberto Curtolo e il consigliere provinciale Laura Chieli. Una partnership strategica quella tra i due istituti che si rafforza ulteriormente anche nella prospettiva di un maggior e più intenso impegno per l’orientamento dei giovani. Consolidando la propria presenza a livello locale, Its energia e ambiente intende così ampliare sempre più le opportunità formative ed occupazionali per gli allievi dei prossimi corsi biennali e per le imprese del territorio in termini di personale altamente qualificato.

"Siamo convinti che il primo passo per garantire ai nostri giovani un futuro professionale e di vita, sia quello di guidarli e accompagnarli nella scelta del percorso di formazione giusto" ha spiegato Luca Decembri, preside dell’Itis Galileo Galilei.