Inaugurata ai giardini un’area giochi senza barriere architettoniche

A Lucignano una nuova area giochi inclusiva. Venerdì scorso 5 maggio il taglio del nuovo spazio giochi realizzati con i fondi ministeriali ed europei, con il contributo di Avis. Un luogo ai giardini pubblici cittadini dove i bambini giocheranno senza alcuna distinzione. "Una gioia vedere tante madri e tanti bambini", ha detto durante la benedizione Don Luigi Brocchi che con entusiasmo ha aperto un pomeriggio di festa a Lucignano.

"E’ questa la cifra del nostro amministrare", commenta soddisfatta la sindaca di Lucignano Roberta Casini il progetto che ha intercettato fondi ministeriali ed Europei gestiti dalla Regione Toscana, senza dimenticare anche con il prezioso e decisivo contributo di Avis Lucignano, ieri presente con la presidente Alessandra Polvani e ben tre consiglieri regionali: Luciano Franchi, Isa Mancini e Gabriele Giommetti. "Uno spazio inclusivo che regaliamo alla nostra comunità e a tutti i bambini – ha aggiunto poi Casini – perché possano giocare insieme, accessibile anche da chi ha difficoltà. E’ la chiave di volta per una comunità che vuole crescere, dobbiamo sostenere l’inclusività e la partecipazione con atti concreti come questo". Alessandra Polvani, presidente Avis lucignanese, ha voluto invece evidenziare che "oltre alla crescita esponenziale delle donazioni registrate nell’ultimo anno, è importante continuare ad operare nel sociale a favore della nostra comunità, sostenendo progetti di grande utilità come questo. I nostri soci possono così verificare come vengono effettivamente impiegate le donazioni". La dottoresa Manuela Giotti, direttore di zona Valdichiana aretina della Asl Tse, ha ribadito come questo sia "un luogo importante non solo per i bambini, ma per tutti, anche gli adulti e gli anziani, oggi rappresentati da una delegazione della Rsa. Si tratta di uno spazio di aggregazione e socializzazione di cui sentiamo particolare bisogno, soprattutto dopo la pandemia".