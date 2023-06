Inaugurata a Subbiano la Mostra "Storia in Divisa", Viaggio nella Storia delle Uniformi

A Subbiano domenica alle 16 verrà inaugurata "Storia in divisa", una mostra dedicata alle divise storiche italiane e del mondo. Sarà possibile visitare l’esposizione a partire dal 2 luglio fino al 15 agosto. È stato scelto di presentare la mostra in concomitanza del mercatino vintage della Carabattola d’Estate, che si terrà all’"Hobby collezionismo… e un po’ di storia" in via Signorini 1 a Subbiano. L’esposizione porterà lo spettatore a fare un viaggio nella storia delle uniformi, raccontando come le tenute ufficiali si siano evolute nel tempo in base alle esigenze socio culturali del periodo storico e del luogo in cui venivano utilizzate. Una parte della mostra sarà incentrata sulle divise dell’Arma dei Carabinieri, presentando una grande varietà di modelli indossati. L’evento è a cura della Pro Loco di Subbiano e Marino Fa Mercato.