In viaggio con un chilo di droga in auto. La scoperta della Stradale nel bagagliaio

Sotto la ruota di scorta aveva nascosto un chilo di hashish. Sperava di riuscire a portare il suo carico al nord, ma il piano di un trafficante italiano, 35enne, è fallito sull’A1 davanti alla pattuglia della stradale. Erano appena passate le 16 quando una pattuglia della Sottosezione di Battifolle ha fermato per un controllo una Jeep Renegade con targa italiana, con a bordo il solo conducente, un italiano trentacinquenne. Gli agenti si sono subito accorti che c’era qualcosa che non andava nel comportamento dell’uomo, così lo hanno invitato in ufficio. I sospetti sono stati confermati. Da un’accurata perquisizione del veicolo i poliziotti hanno trovato nel bagagliaio, ben nascosta sotto la ruota di scorta, una busta di cellophane contenente oltre un chilo di hashish. Curiosa la modalità di confezionamento: la droga era stata già suddivisa, pronta per lo spaccio (il valore dell’hashish va dai 2.705 ai 3.773 euro al chilo), in venti piccoli cilindri colorati, tutti diversi tra loro. Forse un nuovo metodo per metterla sul mercato, mai visto fino ad ora. L’uomo è stato subito arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per essere processato per direttissima nel Tribunale di Arezzo.