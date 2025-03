"In viaggio con Isa". Giammarco Sicuro a San Giovanni

Sarà Giammarco Sicuro ad aprire le piazza del sapere di marzo, rassegna per la promozione della lettura promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno e associazione culturale Pandora. A pochi giorni dall’uscita del suo ultimo libro, "In viaggio con Isa. Un’alpaca giornalista alla scoperta del mondo che cambia" (Mondadori), l’inviato speciale esteri presenterà la sua opera dedicata ai ragazzi oggi alle 17,30 alla Pieve di San Giovanni Battista.

"Era il gennaio del 2000 – racconta Giammarco Sicuro – quando ho incontrato per la prima volta Isabela. Mi trovavo sulle Ande peruviane, in Sudamerica, durante uno dei miei viaggi in giro per il mondo. Isabela era in vendita in un mercatino, e dopo averla acquistata ho deciso di darle il nome di un vero cucciolo di alpaca che avevo incontrato poco prima, assieme alla sua proprietaria. Da quel momento Isa è diventata la mia speciale compagna di viaggi e mi segue in molte delle mie missioni come giornalista inviato. Un po’ aiutante, un po’ portafortuna e anche una grande amica".

Giammarco e Isa: lui è un giornalista che racconta le storie del mondo, cercando di comprenderne le cause e le dinamiche; lei, invece, è un’alpaca di peluche che lo accompagna in ogni sua missione.