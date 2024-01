In viaggio con 22 chili di droga. La scoperta della Stradale. Tesoretto da 200 mila euro

di Gaia Papi

AREZZO

Una Renault Kadjar sapientemente modificata per trasportare droga. Al suo interno 66 panetti di hashish e marijuana purissimi, per circa 22 chili. Un "tesoretto" del valore di 200 mila euro se immesso sul mercato. Lo ha scoperto la polizia stradale di Battifolle sull’A1. Erano appena passate le 16.30, quando una pattuglia della Polizia Stradale di Battifolle, durante il quotidiano servizio di pattugliamento, ha fermato per un controllo una Renault Kadjar con targa italiana e con a bordo il solo conducente, un italiano incensurato appena ventenne. I poliziotti, già da un primo sommario controllo, si sono accorti che, nonostante la normalità delle apparenze, c’era qualcosa che non andava nel comportamento del ragazzo che appariva eccessivamente agitato e hanno deciso di approfondire il controllo.

Come il famoso gioco di "acqua e fuoco" gli agenti si sono resi conto che l’agitazione del giovane aumentava all’avvicinarsi al bagagliaio dell’auto, dove, infatti, è stato scoperta l’esistenza di un capiente doppiofondo, ingegnosamente realizzato tra le lamiere e addirittura comandato per l’apertura da un telecomando. Gli investigatori ormai vicini alla preda hanno deciso di azzardare, e, vista l’assoluta assenza di collaborazione del giovane, ritenendo necessario aprire il vano scoperto, ne hanno forzato l’apertura con un piede di porco. Al suo interno la bellezza di 66 panetti, rivestiti di cellophane, risultati essere hashish e marijuana purissimi, per circa 22 chili. Droga che, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 200.000 euro. Ma niente da fare per il trafficante e i suoi. Nei loro loschi affari ci hanno messo lo zampino gli agenti di Battifolle.

Il ventenne è stato quindi arrestato e portato in carcere. Sugli sviluppi futuri delle indagini la Polizia Stradale aretina si riserva il necessario approfondimento, in relazione sia alla rilevante quantità di sostanza recuperata, che al particolare modus operandi accertato, che evidenzia una originale e accurata organizzazione del trasporto. Dietro, come è probabile ipotizzare, una macchina ben oleata sulle cui tracce si sono messe le forze dell’ordine.