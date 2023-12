In ventimila per l’anno Robbiano. A Foiano chiude la mostra diffusa: "Visite per i turisti del Carnevale"

Si conclude oggi l’anno Robbiano a Foiano della Chiana: la mostra in itinere per le vie del centro storico con la quale il paese del carnevale ha omaggiato i maestri ceramisti Della Robbia che proprio nel borgo della Valdichiana lasciarono alcune delle loro opere più importanti. E’ vero, non c’è stato un vero e proprio biglietto per accedere alla mostra che possa dare una dato preciso sulle presenze anche se il vice sindaco di Foiano, Jacopo Franci, che ha anche la delega al turismo, stima che "in 6 mesi la mostra abbia portato in città circa 20mila presenze: il nostro obiettivo era far conoscere Foiano tramite i Della Robbia e i della Robbia tramite Foiano - ed è per questo che non abbiamo chiesto ad altri musei le loro opere, precisa Franci - e direi che ci siamo riusciti davvero".

E poi si tratta soltanto di una data simbolica quella che annuncia la chiusura di oggi.

Sì perché già da gennaio saranno tante le iniziative che verranno promosse dall’Amministrazione comunale e dal tessuto sociale per continuare quell’operazione culturale che era stata istituzionalizzata nell’Anno Robbiano nell’ultimo semestre dell’anno che si chiude oggi. "Nel periodo del carnevale, che prenderà il via il prossimo 28 gennaio, abbiamo già fissato con i turisti che raggiungeranno la nostra città alcune visite nei luoghi dei Della Robbia: vogliamo utilizzare quella che per noi è l’alta stagione per promuovere le bellezze del nostro patrimonio culturale", spiega Franci riproponendo quel percorso che si snoda tra la chiesa di San Michele Arcangelo, la Collegiata Santi Martino e Leonardo, la chiesa di San Francesco e la chiusa museo della Fraternita dove sarà sempre possibile apprezzare l’arte e la magia del ceramisti fiorentini. Tutto era iniziato il 3 giugno scorso con il taglio del nastro, e le tante parole di plauso, del presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, che aveva anche assistito alla collaterale di Paolo Giulierini che dal Museo archeologico di Napoli portò a Foiano alcune opere sul della maternità come alcunestatue etrusche della Madonna e "biberon" romani.

Poi fu la volta del mecenate Fabrizio Moretti che di tappa a Foiano, colpito e folgorato dalla Madonna della Cintola, aveva deciso di restaurare di tasca proprio l’opera: opera che oggi è già in restauro. Poi, dopo tanti convegni e momenti di incontro, la chiusura simbolica della mostra, il 3 dicembre scorso, con il concerto di Branduardi.