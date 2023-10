In Valdarno maggiore facilità di accesso ai servizi socio sanitari

Arezzo, 26 ottobre 2023 – Saranno potenziate le porte di accesso ai servizi socio sanitari in Valdarno. Chi è residente nella Zona Distretto, non autosufficiente e la persona con disabilità o un suo familiare e/o il rappresentante legale potrà rivolgersi a qualsiasi sportello del Punto Insieme, indipendentemente dal Comune di residenza. Lo sportello dove si può accedere senza appuntamento, sarà aperto in presenza, per 2 ore giornaliere presso i Distretti Socio Sanitari e le Case della Salute di ciascun Comune. Inoltre, verranno mantenuti, ognuno con le proprie modalità di accesso, gli sportelli già attivi presso i Comuni. I Punti Insieme rappresentano la porta di accesso al sistema integrato dei servizi socio-sanitari e garantiscono l’accesso delle persone non autosufficienti anziani e disabili