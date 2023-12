In un anno oltre 3500 incidenti e 4 morti. Crescono vittime e infortuni sul lavoro

"Quest’anno abbiamo realizzato l’Albero della Sicurezza all’interno della sede territoriale in via Madonna del Prato per dare un segnale di attenzione anche durante le festività natalizie verso un tema che riguarda tutti i cittadini e per questo siamo grati a quanti ci hanno voluto aiutare a realizzare questo piccolo omaggio a tutte le vittime del lavoro", dichiara il presidente territoriale Anmil Mirko Marinelli. È ormai il terzo anno che viene promossa in tutta Italia l’iniziativa ideata dal Maestro Sbolzani - e donata alla Fondazione Anmil ‘Sosteniamoli subito’ - dal titolo "Un albero per la sicurezza", che lo scorso anno ha visto allestire 60 alberi e che quest’anno è stata riproposta.

"Siamo orgogliosi di poter contribuire a ricordare quanto sia importante la salute dei lavoratori, ma anche delle loro famiglie che soffrono per incidenti e malattie,

quando non si tratta addirittura di congiunti che perdono la vita per il lavoro, e questi alberi

allestiti in tutte le Regioni d’Italia" dice Francesco Costantino, Presidente della Fondazione

Anmil ‘Sosteniamoli subito’. Secondo gli ultimi Open Data Inail, nei soli primi dieci mesi 2023 in Italia sono stati denunciati 489.526 infortuni sul lavoro e 868 incidenti mortali, in provincia 3514 infortuni e 4 vittime.