In testa per la produzione culturale

Sfiora i 100 miliardi di euro il valore del sistema produttivo culturale e creativo nel nostro Paese. Con gli italiani pronti, almeno in estate, a spendere anche di più, frenati solo dai costi e da quel divario Nord-Sud che sembra non colmarsi mai. È la fotografia dell’Italia della cultura raccontata da due report presentati oggi in contemporanea: da una parte il Rapporto annuale di Fondazione Symbola e Unioncamere "Io sono cultura 2023" e dall’altra quello dell’Osservatorio longitudinale sui consumi culturali degli Italiani di Impresa Cultura Italia-Confcommercio, in collaborazione con Swg.

La grande area metropolitana di Milano è al primo posto nelle graduatorie provinciali per incidenza di ricchezza e occupazione prodotte dalla cultura, con il 9,4 e il 9,8%. Roma è seconda per valore aggiunto (8,4%) e terza per occupazione (7,9%) e, di contro, Arezzo è terza per valore aggiunto (7,9%) e seconda per occupazione (8,7%).

Un dato su cui incide e molto, anche il settore orafo, che evidentemente viene considerato nell’alveo della produzione culturale.

Numeri che, letti invece sul fronte dei consumatori da Impresa Cultura Italia-Confcommercio, si traducono in 65 euro di spesa media mensile in cultura stimata per nucleo familiare, ma con gli italiani pronti ad arrivare fino a 100 euro a persona nel periodo estivo. In particolare, si legge, sono musei, mostre e concerti le iniziative più gettonate (rispettivamente 26%, 20% e 17%). E la cultura incide anche nelle scelta della meta turistica, con il 25% dei viaggiatori che si orienta in base a presenza di musei e siti archeologici, oltre a mostre, concerti, eventi e rassegne (14%), soprattutto nella fascia 35-54 anni.