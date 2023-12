In Svizzera azzurri lontani dal podio

Si è conclusa lontana dalla zona punti la partecipazione di Simon Talacci al gigante che ha perto la Coppa Europa maschile.

Sulla pista svizzera di Zinal, il bormino non è andato oltre il 44simo, ultimo dei classificati, anche se distanziatissimo. La gara è stata vinta dal francese Leo Anguenot in 2’33’’63 davanti al tedesco Fabian Gratz e allo svizzero Livio Simonet. Oggi il programma propone un supergigante, al quale prenderanno parte anche l’altro valtellinese Pietro Zazzi e il brianzolo Nicolò Molteni nella speranza per gli azzurri di migliorare i piazzamenti di ieri.

Silvio De Sanctis