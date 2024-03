"In strada e in pista vincono le regole". Studenti a lezione di sicurezza stradale

Il messaggio è chiaro: "In strada e in pista vincono le regole, anche quando si corre per vincere". Non si stanca di ripeterlo Andrea Montermini, il campione automobilistico che da oltre dieci anni è al seguito del Sara Safe Factor per spiegare agli studenti in età da patente. Lo ha fatto anche ieri in un teatro Mecenate gremito di studenti. C’erano quelli dell’Itis di Arezzo, dell’Itis di Bibbiena del liceo San Bartolomeo e dell’Ipsia Margaritone. Il Sara Safe Factor, progetto educativo a sostegno della sicurezza e dell’educazione stradale dei giovani, è nato dall’impegno per la sicurezza stradale di Sara Assicurazioni, in collaborazione con Aci e il patrocinio del Comune. Sul palco del teatro, per parlare di sicurezza stradale, insieme ad Andrea Montermini, per approfondire la guida sicura in bici, mezzo sempre più presente nella circolazione stradale, è salito Emiliano Cantagallo volto noto al cicloturismo italiano, collaboratore di Sky Sport, capitano del team Giro-E Sara Assicurazioni all’interno del Giro d’Italia e responsabile del Roma Bike Park. D’altra parte, il tema della sicurezza su strada è estremamente, drammaticamente, attuale: i dati evidenziano un elevato numero di decessi tra le fasce d’età più giovani. L’Aci Arezzo, quindi, ancora impegnato sul tema della sicurezza stradale. Grazie all’esperienza acquisita, in tanti anni, ha elaborato un progetto denominato "Guida che ti Guido" che dal 2 febbraio al 7 marzo, coinvolge varie scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, con l’obiettivo di creare nei giovani una maggiore comprensione dell’importanza di adottare comportamenti responsabili e sicuri, sia come pedoni che come automobilisti.