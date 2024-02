In sessantamila alle sfilate di Foiano. E già si pensa alla prossima edizione

"In totale sono state circa 60mila persone che nelle cinque domeniche di Carnevale sono arrivate a Foiano". Così il vice sindaco di Foiano della Chiana, Jacopo Franci che saluta l’edizione 485 del carnevale più antico d’Italia che anche quest’anno si è superata facendo registrare numeri da Record. Oltre 10mila ingressi ogni domenica con il picco la penultima giornata di Carnevale con oltre 15mila persone: record per eccellenza della manifestazione. Una macchina che funziona e che ogni anno funziona sempre meglio, che ha affilato le armi della promozione con una comunicazione social a 360 gradi innovativa e pop e che, per ultimo, quest’anno è anche stata graziata da un meteo clemente. Ma insomma si sa: la fortuna aiuta gli audaci. Fatto sta che il tripudio di coriandoli e di festa è stato uno spettacolo che ha lasciato letteralmente tutti a bocca aperta. Dai turisti arrivati da ogni dove così come le istituzioni. Edizione che ormai si sa si è conclusa con il trionfo dei Rustici: i primi della classe, ben al di sopra degli altri competitors con 27 vittorie sulle spalle, traguardo che ben gli consente di guardare dall’alto tutti gli altri cantieri. Bombolo per il suo 90esimo compleanno non ha potuto festeggiare come voleva e rimane fermo alle 15 vittorie, doppiati invece i Nottambuli e gli Azzurri, entrambi ancora a 13 vittorie.