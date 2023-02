In sella alla due ruote per scoprire il Casentino Quella ciclopista che attraverserà la vallata

Dopo aver già completato 22 chilometri, continuano i lavori per la realizzazione della pista ciclabile lungo il fiume Arno in Casentino, che prevede una lunghezza totale di 57 chilometri. Tra questi è stato realizzato il tratto che costeggia la nostra Bibbiena, il percorso va dalle Macee fino a Rassina.

In questo tratto è possibile trovare non solo paesaggi stupendi, ma anche il punto di incontro tra l’Archiano e l’Arno, nel quale si trova un cartello commemorativo dell’episodio di Bonconte da Montefeltro della Divina Commedia. Ma non solo questo, perché da Rassina è possibile raggiungere la bellissima Pieve a Socana, mentre invece lungo il torrente Archiano si può percorrere il tratto che ci porta fino al Monastero di Camaldoli.

Sempre partendo dalle Macee si è completato anche il tratto che sale verso il Teggina, affluente del fiume Arno, con cui si può raggiungere l’abitato di Raggiolo. Questi percorsi della ciclopista sono già mete di numerosi turisti che possono ammirare parte della valle del Casentino con le sue bellezze.

L’intento di questo grande progetto della ciclopista è quello di promuovere uno stile di vita più sano per noi e un maggior rispetto e salvaguardia dell’ambiente che ci circonda.