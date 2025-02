In scena Legomagic, il viaggio nel magico mondo di Harry Potter

Tornano gli spettacoli delle rassegne di Laboratori Permanenti in Valtiberina. A Monterchi si chiude la rassegna "Nuovi Orizzonti", questa mattina alle ore 10.30 ci sarà un appuntamento dedicato ai più piccoli e all’immaginazione.

In scena Legomagic - Viaggio nel magico mondo di Harry Potter, una produzione Diesis Teatrango, di e con Filippo Mugnai. Si tratta di una performance che parte dal mondo magico di Harry Potter per viaggiare, utilizzando l’immaginazione, tra i vari luoghi della storia del mago.

Il 23 febbraio ci spostiamo a Pieve Santo Stefano per la rassegna "Metamorfosi" al Teatro Giovanni Papini; alle ore 18 appuntamento con Giacomo Puccini genio e innovatore, una conferenza spettacolo di e con Michele Casini, che racconta la vita e le opere di Giacomo Puccini. Una narrazione piena di curiosità, intervallata dalla proiezione di alcuni video esplicativi dai teatri d’opera di tutto il mondo. Questo appuntamento rientra nel progetto vincitore del bando Festa della Toscana 2024 dal titolo "Conoscenza e consapevolezza della tradizione - ponte verso l’innovazione" promosso da Laboratori Permanenti e Coro Valtiberino. L’evento è a ingresso gratuito.

Laboratori Permanenti sarà in scena anche a Roma il 16 febbraio all’Off/Off Theatre sempre con Giacomo Puccini genio e innovatore, la conferenza spettacolo a cura di Michele Casini che poi appunto tornerà anche in città. Prosegue anche l’attività di formazione di Laboratori Permanenti con tre corsi per professionisti e principianti. Partiti il corso di lettura ad alta voce e quello scrittura scenica e drammaturgia. Il corso voce e canto Vocinsieme partirà invece sabato 15 febbraio a cura di Sabrina Sannipoli, e prevede due incontri mensili. Per info e prenotazioni: cell. 379 125 3567 tramite whatsapp o chiamando dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 13.00,[email protected].