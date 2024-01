In scena i Figli di Bocco. Prima sfilata in Regione

E’ stata presentata a palazzo del Pegaso a Firenze, sede del Consiglio regionale della Toscana, la 27esima edizione del Carnevale Figli di Bocco, in programma a Castiglion Fibocchi. Un Carnevale diverso: al posto dei carri allegorici, per le vie e le piazze di Castiglion Fibocchi, saranno protagoniste tante maschere barocche, interamente fatte a mano. Figure in abiti sfavillanti e dal volto celato da maschere di pari bellezza, si muoveranno con grazia, pronte ad accogliere turisti e cittadini con inchini. I Musici sono pronti a suonare trombe e tamburi. A presentare la nuova edizione del carnevale sono stati Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, Marco Casucci, vicepresidente dell’Assemblea legislativa, Marco Ermini, sindaco di Castiglion Fibocchi, Roberto Bruschi, presidente Carnevale figli di Bocco, e Faliero Biagioni, vicepresidente. "Si tratta di una iniziativa di grande significato - ha detto Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale - ed è un modo non solo per far festa in un periodo particolare dell’anno, ma soprattutto un modo di vivere e far vivere il territorio. Vorrei ringraziare i volontari che rendono possibile la realizzazione di questo evento giungendo a realizzare oltre 200 maschere diverse". Due le uscite, previste nelle date di domenica 28 gennaio e 4 febbraio ma ci saranno anche eventi sabato 27 e sabato 3 febbraio. Tante le novità: oltre al concorso fotografico del Carnevale, spettacoli itineranti, artistici, acrobatici,clown, giocolieri e maghi, giochi di bandiere e cortei musicali. In attesa della proclamazione della Maschera Regina 2024 ci sarà anche la tradizionale distribuzione della pastasciutta a tutti i presenti.