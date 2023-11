In scena Conchas. Ecco lo spettacolo contro la violenza

In occasione del TDoR Transgender Day of Remembrance, giornata mondiale in ricordo delle persone trans vittime di violenza e in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne del 25 novembre, a Bucine viene dedicato il mese di novembre alla sensibilizzazione sulle discriminazioni e violenze di genere: oggi alle 17 al teatro comunale di Bucine c’è l’incontro sul Diritto al lavoro e tutela dlele persone lgbtiqa. Un’occasione di riflessione. Seguirà, alle 18,45 Conchas uno spettacolo della Compagnia Semi Volanti. Progetto vincitore del Bando Impatto+ 2023 con il supporto del Gruppo Banca Etica e Produzioni dal Basso. Conchas è uno spaccato di realtà verosimile, in cui si intrecciano frammenti di vita realmente vissuta, in una trama pensata nella quotidianità del vivere contemporaneo. Ci troviamo in una cittadina che si affaccia sul mare, in Toscana, nel 2019. In un negozio di abbigliamento su misura si incrociano le vite di quattro persone: Sonia la titolare, Martina e Alejandro i due commessi; l’arrivo di Alejandro porta una ventata di aria fresca ma anche destabilizzatrice degli equilibri: il percorso di una persona transgender, l’amore e la sessualità.