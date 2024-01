Arezzo, 19 gennaio 2024 – Il Centro Sociale “Il Giardino” di Figline ospiterà domani pomeriggio un evento in ricordo di Peter Russel, considerato dalla critica uno dei più grandi poeti inglesi del secolo scorso e l’ultimo dei grandi moderni. Ha vissuto l'ultima parte della sua vita in Valdarno, nelle campagne di Piandisco'. Saranno proiettati video risalenti agli anni ’90, contenenti le interviste rilasciate dal poeta alle TV locali e la memorabile partecipazione al Maurizio Costanzo Show (1990), che all’epoca rese il poeta una sorta di “star” televisiva. Due altri video testimoniano invece l’ultima fase di vita e restituiscono una vivida immagine della personalità di Russel, l’empatia e la forza interiore che esprimeva nelle letture dei suoi testi e nella narrazione delle sue vicende personali.La visione sarà intervallata da letture bilingue di poesie, alcune anche recitate, e da brani musicali ispirati ai testi poetici. La figura del poeta verrà quindi ricordata tramite un percorso di immagini e parole che possano far percepire al pubblico una presenza e una memoria, per quanto possibile, ancora vive.

Verrà anche descritto il Fondo letterario Peter Russell, che è stato collocato nei locali della nuova Casa della Cultura di Piandiscò. Il Fondo è costituito dall’archivio, formato da oltre 300 faldoni, contenenti lettere, poesie edite e inedite, documenti vari che testimoniano la sua straordinaria esperienza di vita; il patrimonio librario è formata da oltre 9.000 libri, collocati sia nella nuova biblioteca, che nel locale dell’adiacente ex biblioteca. Il Comune di Castelfranco-Piandiscò, proprietario del Fondo e ben consapevole del suo valore culturale, ha individuati gli spazi idonei alla collocazione, destinando degli scaffali compattabili all’interno dei locali del nuovo edificio e della ex biblioteca, in vista della valorizzazione e possibile fruizione del materiale letterario. Appuntamento alle ore 17.