In Ricordo della Liberazione di Arezzo, Giornata di Celebrazioni per Aldo Ducci

Una giornata scandita dalla memoria. La memoria di quel 16 luglio della Liberazione di Arezzo. Stamani alle 8.30 al Cimitero del Commonwealth di Indicatore, in ricordo dei 1267 morti lontano da casa per la libertà di un altro popolo. Poi corone di alloro alle 9.30 al Cimitero Urbano, alle 10 al Sacrario di via dell’Anfiteatro, alle 10.30 al Monumento alla Resistenza in piazza Poggio del Sole. Nel pomeriggio l’inizio delle celebrazioni della nascita di Aldo Ducci, parrtigiano e per anni sindaco della città. Incontro alle 17 nella sala del consiglio comunale. Sarà aperta la mostra su Ducci, forte di immagini, documenti, ricordi. La festa in piazza Sant’Agostino, "Arezzo Liberata": apericena alle 29 e alle 21.30 concerto dell’Orchestra Etnomusa dell’Università "La Sapienza" di Roma

con musica popolare e tradizionale italiana ed europea.