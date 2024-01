In piscina il Camp nuoto invernale

La piscina di Bibbiena è stata scelta di nuovo dal prestigioso Camp nuoto Nesc fondato dai due campioni italiani di nuoto Niccolò Beni e Mirco Di Tora per fare attività per fare stage per giovani atleti. Il Camp invernale, che porta a Bibbiena tanti ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia, quest’anno è rappresentato dai due campioni Marco Orsi e Niccolò Bonacchi. Marco ha un palmares sportivo notevolissimo ovvero due olimpiadi, 44 titoli italiani, 35 medaglie internazionali. Niccolò Bonacchi detiene il record italiano dei 50 dorso. Ha partecipato agli europei vasca corta 2012 e 2013. Con loro in questa edizione invernale del Camp Nesc ci sono una ventina di ragazzi e ragazze che passano alcuni giorni in Casentino e soprattutto nella piscina di Bibbiena.