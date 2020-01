Arzzo, 4 gennaio 2020 - «Non era possibile allenarsi, gli ultimi giorni sono stati un inferno». Sono le parole di Christian Otelli, preparatore atletico che ha trascorso l’ultimo anno a Sydney, alla Juventus Academy. Christian è stato testimone del dramma che sta attraversando l’Australia. Un dramma umano e ambientale: a causa dei roghi che stanno interessando il territorio ci sono stati 18 morti e il numero dei dispersi continua ad aumentare. Christian Otelli ha giocato anche nell’Arezzo, poi un infortunio lo ha costretto ad abbandonare l’agonismo e sempre il Cavallino gli offrì di lavorare nel settore tecnico.

Aretino di 27 anni, Otelli è approdato lo scorso marzo a Sydney, scelto dopo una selezione al Centro tecnico federale di Coverciano fra trecentocinquanta aspiranti e poi individuato dagli uomini del club bianconero come un promettente tecnico. Da qui la scelta di andare in uno dei centri internazionali della Juventus Academy, appunto destinazione Australia.

«È stata un’esperienza molto importante – racconta – sarei comunque tornato a fine anno, peccato aver lasciato quel Paese in una situazione di grave emergenza. Negli ultimi giorni era impossibili uscire di casa, abbiamo dovuto concludere in fretta le sessioni di allenamento perché non era più possibile fare attività all’aperto, il fumo aveva invaso la città, tutto era offuscato».

Il tecnico aretino è stato testimone della tragedia dovuta al cambiamento climatico globale, in Australia ad alimentare i roghi c’è una stagione estiva con temperature sopra i quaranta gradi e venti fortissimi, il tutto dopo una primavera, durante il nostro autunno, molto secca con pochissime piogge. Attualmente sono circa cento i roghi, la superficie bruciata è enorme ed occupa un territorio grande quanto Lombardia e Piemonte messi insieme.

Otelli nel frattempo è tornato ad Arezzo dove svolge la sua attività di preparatore atletico alla palestra Bulletti: «Abbiamo visto iniziare questa tragedia – racconta – all’inizio era un fenomeno suggestivo vedere il cielo colorato di arancione come fosse sempre il tramonto, le notizie che arrivavano erano davvero preoccupanti per quel territorio.

Il calcio in Australia è uno sport in crescita, lì i giocatori puntano soprattutto sulla preparazione atletica a noi istruttori il compito di insegnargli le basi della tecnica, come nella nostre scuole calcio, oltre ai principali schemi tattici».

Nel corso dei mesi di lavoro Christian Otelli ha avuto modo di fare un’esperienza di livello internazionale con un grande «brand» come quello della Vecchia signora, «abbiamo avuto modo di conoscere circa centocinquanta calciatori – racconta il giovane tecnico aretino – si tratta di giovani che sognano di calcare i campi italiani e solo uno di loro avrà accesso ai provini che si svolgeranno in Italia». Ma questo è poco importante rispetto a quanto sta accadendo come lo stesso Otelli ha visssuto sulla propria pelle